СБУ прописывала офицеров в приюте для бомжей в Мариуполе РИА Новости: офицеров СБУ прописывали в мариупольском приюте для бомжей

Фото: МО Украины

СБУ использовала в качестве места регистрации для своих офицеров приют для бомжей в Мариуполе, следует из документов, которые обнаружили российские силовые структуры. Уточняется, что там было зарегистрировано более десяти сотрудников украинской спецслужбы в период с 2019 по 2020 год, сообщает РИА Новости.

Для регистрации места жительства сотрудников в целях конспирации СБУ <...> использовала приют для бомжей, — заявили в силовых структурах.

Источник уточнил, что речь идет о социальной службе «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства», который располагается в Банном переулке. Сведения относятся к периоду, когда город находился под контролем ВСУ. При этом известно, что приют был переоборудован из бывшего медицинского вытрезвителя.

В основном там прописывали обычных оперативников в званиях от лейтенанта до капитана. На это указывают фотографии, оказавшиеся в распоряжении российских силовиков. Также было установлено, что процедура носила массовый характер.

Ранее СБУ задержала 34 уклониста, пытавшихся выехать из страны через границу с Румынией. По словам закарпатского журналиста Виталия Глаголы, все они передвигались на одном автобусе. Он подчеркнул, что мужчины заплатили организатору поездки по €10 тысяч, чтобы сбежать от украинского военкомата.