На Украине признались в организации атаки на НПЗ в Краснодарском крае «Общественное»: СБУ причастна к атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины причастна к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на собственные источники в службе. Анонимный сотрудник украинских правоохранительных органов объяснил, что такие атаки рассчитаны «на подрыв экономического потенциала» России.

За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины. Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России, — говорится в сообщении.

Утром 17 марта сообщалось, что несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Отмечалось, что аппараты были нейтрализованы, однако на предприятии начался пожар.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что беспилотники атаковали сразу два предприятия Самарской области. По данным канала, первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, его площадь составляет 500 квадратных метров. Утверждается, что еще несколько беспилотников атаковали Новокуйбышевский НПЗ, там также началось возгорание, с которым удалось справиться через полчаса.

Атака беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области привела к возгоранию на установке по переработке нефтепродуктов. Губернатор региона Дмитрий Азаров уточнял, что пострадавших в результате инцидента нет. Все сотрудники успели вовремя эвакуироваться.