Сбрасывать собак на ВСУ: самые громкие высказывания политиков за 2022 год В ушедшем году депутаты и чиновники обсуждали казни для своих коллег и предлагали сбросить бродячих собак на Украину

Фото: duma.gov.ru

NEWS.ru собрал наиболее памятные фразы и заявления чиновников и депутатов, прозвучавшие на протяжении 2022 года, за вычетом наиболее известных, таких как нашумевшая новая риторика Дмитрия Медведева. Все от призывов вернуть скифское золото руками «вежливых людей» до публичных рассуждений о «воспитательном предназначении задницы на Руси» — в этом материале.

«Избавиться от глупых заимствований»

Самое начало 2022 года ознаменовалось массовыми протестами и беспорядками в Казахстане, начавшихся с забастовок на западе страны. Одним из значимых событий того периода стали волнения в Алма-Ате с погромами административных зданий. На них отреагировал депутат Госдумы от «Единой России» и бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев:

Фото: matveychev.ru Олег Матвейчев

Все владельцы салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавшие в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена. — NEWS.ru) «когда уже уйдёт Назарбаев, который надоел за 40 лет», должны страдать!!!! Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи.

Правда, впоследствии он эту запись на своей странице в ныне запрещённой соцсети изменил и объяснил, что первоначально резко высказался, чтобы привлечь внимание к происходящему в соседней стране.

Примерно в тот же период СК объявил о начале проверки «по факту хищения» коллекции скифского золота, которая в начале 2014 года была отправлена из Крыма на выставку в Нидерланды. Эту ситуацию NEWS.ru ярко прокомментировал член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов:

Сегодня все ждут, каков будет военно-технический ответ России на ультиматумы Запада. Я буду рад, если таким ответом станет возврат скифского золота в Россию. Чтобы делегация «вежливых людей» съездила в Нидерланды, забрала золото из музея и, дипломатично пожав всем руки, привезла его в Крым.

Также в январе много шума наделало выступление на чеченском языке депутата Госдумы Адама Делимханова в адрес опальной семьи Янгулбаевых. Им парламентарий якобы грозил «отрывать головы», потому что это «вражда по всем понятиям». Коллега депутата Шамсаил Сараливев объяснил, что в этих словах не было угрозы и «это не значит, что кто-то возьмёт тесак и пойдёт рубить головы». По его словам, в чеченском языке это значит примерно то же, что и в русском «и полетят головы», только чуть грубее.

Весной депутат Госдумы от Тувы Шолбан Кара-оол, посещая в одном из госпиталей раненых военных, в том числе с ампутированными конечностями, заявил следующее:

Мы с моими ребятами обязательно встанем на ноги — я в этом уверен, но главное, парни у нас и сами большие молодцы.

В мае депутат Андрей Гурулёв, высказав «пару слов о пятой колонне в руководстве российских компаний», напомнил о давнем желании отправить «всех этих граждан <...> в Магадан кайлом махать». А также он заметил, что для России лучше будет уничтожить компанию «Аэрофлот»:

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Андрей Гурулёв

На протяжении последних 10 лет говорю, что для возрождения российского авиастроения надо уничтожить «Аэрофлот», именно они закупали иностранные самолёты по непонятным схемам. И то, что с руководством компании начало происходить после 24 февраля, — показательно.

Представители «пятой колонны», по версии парламентария, «привыкли к богемной жизни, которая заключается не в службе государству и народу, а в обслуживании собственных шкурных интересов». По мнению Гурулёва, «раньше это терпели, а теперь времена изменились».

В июне известный депутат Пётр Толстой, возглавляющий думскую комиссию по защите христианских ценностей, поддержал «очистку» русского языка, а именно предложение запретить вывески и рекламу на иностранных языках. Он сообщил, что для того, «чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство».

Для начала как раз нужно избавиться от глупых заимствований и англицизмов, которыми чиновники маскируют отсутствие содержательных мыслей, а молодежь уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским. В России все вывески должны быть написаны по-русски, а для туристов (и тех, кто себя в России ощущает туристом) можно разместить перевод мелкими буквами. Это важно сделать именно сейчас: Россия должна вновь обрести себя и опираться на свой язык, свою культуру и свой народ. Карго-культ закончился, — написал Толстой.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин запомнился несколькими выступлениями. Так, в июле он сделал несколько выпадов в адрес США, традиционных для российского истеблишмента, но нетривиальных по своему содержанию. Так, он намекнул на то, что некогда Аляска принадлежала России и можно поставить вопрос о её возвращении:

Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. А Америка пусть всегда помнит — там есть часть её территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть, что тоже возвращать.

Вскоре Володин высказался и на популярную тему искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который, по его мнению, создали в американских биолабораториях.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Вячеслав Володин

Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность, — считает Володин.

Как резюмировал председатель ГД, «военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены», а «всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки».

На страже скреп

Сразу несколько нашумевших высказываний сделали летом депутаты Госдумы от ЛДПР. Так, новый лидер партии Леонид Слуцкий, выступая на похоронах убитой при подрыве автомобиля дочери философа-евразийца Александра Дугина Дарьи, произнёс слова: «Одна страна, один президент, одна победа». Некоторые наблюдатели сравнили их с перифразом известного лозунга Германии 1930-х.

Много шума наделала речь депутата-справедливоросса Олега Нилова, который на благотворительной ёлке пошутил почти в стиле Антона Красовского. Впрочем, вполне вероятно, Нилов не шутил, а сделал выпад в адрес украинского президента. Сняв с ёлки запись с предполагаемым пожеланием на Новый год, парламентарий заявил:

Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая, без комментариев.

Собачья смерть

Помимо депутатов Госдумы немало громких заявлений делали чиновники и сенаторы. Особо отметились в 2022 году руководители российских субъектов. Так, в феврале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за Александра Васильева, испортившего картину Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке авангардистов в Екатеринбурге. В отношении пожилого охранника заводили уголовное дело о вандализме, но затем его оправдали.

Фото: evgenykuyvashev/vk.com Евгений Куйвашев

Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки. На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А, по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами, — заявлял Куйвашев.

В мае губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил толерантность с «сексуальным совращением», а до этого в похожем духе высказался против ЛГБТ-сообщества и разрушения Западом традиционных семейных ценностей.

К словам «демократия» и «толерантность» отношусь осторожно. Для меня понятие «толерантность» — это вообще что-то неприличное. Это значит что-то из сексуального совращения. Я это не люблю, — заявлял Вадим Шумков.

Также курганский губернатор высказывал версии об искусственном происхождении коронавируса, намекая на правительство США.

С учётом того, что кроме заработавшей на этом «биг фармы» в биолабораториях «поучаствовало» и американское правительство, адрес для выставления счетов абсолютно понятен. ООН слаба, ВОЗ продажна, Гаага предвзята. Самое время создавать свой с КНР и ещё рядом пострадавших государств Восточный трибунал для обращения туда всех людей и стран, потерявших миллионы своих родных и граждан, а также потративших триллионы у.е. на борьбу с этой химеричной гадостью. Это будут ассиметричные «русские санкции». Вот тогда и посчитаемся, кто кому сколько должен, — утверждал Шумков в марте.

В ноябре псковский губернатор Максим Ведерников обвинил Запад в большом интересе к возглавляемому им пограничному региону, а также попытке взломать его аккаунт в WhatsApp:

Фото: m.v_007/vk.com

[Со стороны Запада идёт] массовая целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов. Мы все хорошо понимаем, для чего это делается <...>. По псковским симкам работают западные спецслужбы. Мой WhatsApp пытались взломать, чтобы была возможность вычислять месторасположения нашей группы, с тех пор я им категорически не пользуюсь.

Также Ведерников утверждал, что западные страны устанавливают «вышки сотовой связи с ретрансляторами повышенной мощности» из-за чего в пригородном городе Печоры «включается международный роуминг».

В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в разговоре с местным министром строительства Оксаной Козлитиной пошутил, что за несдачу социальных объектов для чиновников предусмотрены «расстрел либо публичная казнь на Соборной площади через отрубание головы на глазах у родственников». Надо отметить, что за последнее время это не первая шутка на тему смертной казни от высокопоставленных руководителей. Так, в ноябре министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал расстрелять хоккейную команду «Уральский трубник» в случае плохих результатов в чемпионате России, после чего, правда, оговорился, что это шутка.

Глава Республики Коми Владимир Уйба в декабре называл протестующих против нового полигона и завода по переработке отходов «экологическим мусором».

Есть люди, которые хотят, чтобы была экореспублика, и те люди, которым чем хуже, тем лучше. Вот этот вот, извините, экологический мусор. Ну как можно говорить о том, что сортировка — плохо. Ну, извините, тогда что хорошо? — заявил Уйба во время прямого эфира.

В мае в Краснодарском крае отличилась вице-губернатор по социальной политике Анна Милькова, резко ответив на претензии женщин об отсутствии школ и невозможности устроить детей учиться в регионе. Её слова по смыслу были чем-то похожи на знаменитую фразу 2018 года, высказанную уральской чиновницей Ольгой Глацких про то, что «государство не просило рожать».

Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите я таким образом скажу? — заявляла чиновница с Кубани.

Из других региональных политиков в 2022 году запомнился депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов. В начале года он предложил публично применять физическое насилие к гомосексуалам и педофилам:

Фото: public188535694/vk.com Александр Михайлов

Нужно, чтобы десантники хватали п***ров и этих педофилов. Чтобы п***ров тащили на площадь, и казаки секли бы их плетьми, потому что задница на Руси всегда в воспитательных целях создана, а не для любовных утех. А педофилов — конкретно, расстрел и всё, к стенке. Ненавижу их.

До этого он же предлагал расстреливать зоозащитников, назвав запрет на отстрел бродячих собак «чушью».

[Зоозащитники] не просто угрожают безопасности России, а подрывают её. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке, — предлагал Михайлов.

Несколько по-иному с бродячими животными предложили обращаться в Саратове. Там руководитель региональной общественной палаты Борис Шинчук предложил сбрасывать собак на позиции ВСУ.

Надо сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих, удовлетворим претензии зоозащитников — не убивать животных, в-четвертых, бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно! Под девизом: «Собакам-националистам собачью смерть!» — предложил Шинчук.

Помимо этого, он признавался, что его «раздражает» наличие в местных магазинах израильского чеснока, а также азербайджанских и турецких овощей.