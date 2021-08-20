Сбор личных данных россиян в магазинах предложили запретить

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что сбор персональной информации россиян в магазинах необходимо ограничить. Она также добавила, что личные данные являются нематериальным активом человека, поэтому законодательные требования на этот счёт будут ужесточаться. Об этом сообщают РИА Новости.

Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всём должна быть соразмерность, — поделилась Рукавишникова.

По её словам, в российском законодательстве прописано большое количество мер, которые защищают персональные данные россиян. При этом систематически эти меры нарушаются, когда магазины начинают требовать личную информацию в виде ФИО, номера телефона и электронного адреса для простейших услуг, например, оформление бонусной карты.

Ранее стало известно, что один из сайтов, принадлежащих сервису «Глаз бога», с помощью которого можно было найти личные данные людей, заблокирован. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы.