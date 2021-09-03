Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных сервиса Downdetector.
Большинство юзеров (74%)
О произошедшем сообщают пользователи всей России, больше всего жалоб на сбои поступило из крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга.
В компании
Днём ранее масштабный сбой произошёл в работе Instagram. О проблемах сообщали пользователи по всему миру. У социальной сети Facebook (Instagram принадлежит этой компании) также наблюдались проблемы по всему миру, однако значительно менее серьёзные.
При этом последний сбой в работе «ВКонтакте» был 29 августа. Тогда 79% пользователей пожаловались на невозможность входа на сайт и на проблемы с загрузкой страницы. 19% юзеров не смогли войти в свои аккаунты. Ещё часть пользователей социальной сети (2%) сообщили о проблемах с отправкой личных сообщений.