Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство юзеров (74%) жалуются , что не могут войти на сайт. Ещё 18% пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт, а 8% — с получением и отправкой сообщений.

О произошедшем сообщают пользователи всей России, больше всего жалоб на сбои поступило из крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга.

В компании сообщили журналистам ТАСС, что уже работают над устранением проблемы.

Днём ранее масштабный сбой произошёл в работе Instagram. О проблемах сообщали пользователи по всему миру. У социальной сети Facebook (Instagram принадлежит этой компании) также наблюдались проблемы по всему миру, однако значительно менее серьёзные.

При этом последний сбой в работе «ВКонтакте» был 29 августа. Тогда 79% пользователей пожаловались на невозможность входа на сайт и на проблемы с загрузкой страницы. 19% юзеров не смогли войти в свои аккаунты. Ещё часть пользователей социальной сети (2%) сообщили о проблемах с отправкой личных сообщений.