Власти объяснили сбой в работе «Госуслуг»

Пользователи не могут получить доступ к порталу госуслуг. В Минцифры NEWS.ru объяснили сбой проведением работ по добавлению новых сервисов.

С утра при попытке зайти на сайт появлялось сообщение, что порталом одновременно пользуются больше 500 тысяч человек. Посетителям рекомендовали зайти позже. В других случаях можно попасть в интерфейс «Госуслуг», но доступа нет ни к одной функции.

На портале госуслуг проводятся работы по запуску новых сервисов, и временно портал может быть недоступен, — сказали в пресс-службе ведомства.

На вопрос о том, какие именно сервисы появятся на портале, в ведомстве порекомендовали зайти на сайт и посмотреть, так как сегодня на нём много информации.

Ранее стало известно, что портал «Госуслуги» начнёт работать по принципу так называемого социального казначейства, когда гражданам не придётся заполнять лишних документов для получения желаемых выплат. Гражданам не придётся подавать отдельных заявлений для получения ряда социальных выплат, необходимо лишь указать банковские реквизиты. Подобные нововведения коснутся мер, связанных с рождением ребёнка, достижением пенсионного возраста и других.