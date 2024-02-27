Мать вступившего в ВСУ актера высказалась о пожизненном приговоре сыну Мать актера Канахина заявила, что не знает о пожизненном сроке для сына

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Кирилл Канахин

Мать вступившего в Вооруженные силы Украины российского актера Кирилла Канахина Валентина заявила, что ничего не знает о пожизненном сроке, к которому приговорили ее сына, передает Regnum. 83-летняя женщина призналась, что не следит за новостями.

Я ничего не слышала о пожизненном сроке. Не слежу за новостями, — сказала она.

26 февраля военный суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего актера Театра Луны Канахина, известного по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Никто не знает про секс». По версии следствия, артист был одним из участников нападения на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК признан в РФ террористическим, деятельность запрещена).

Осенью 2023 года появилась информация о том, что в отношении бывшего актера возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и организации террористического сообщества и участия в нем. 1 ноября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область, в причастности к которой подозревают Канахина, произошла 2 марта 2023 года. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковой автомобиль, в результате чего скончался один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован.