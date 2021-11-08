Сбивший в Подмосковье женщину с ребёнком подросток объяснился

16-летний подросток, который сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в Подмосковье, объяснил ситуацию. По словам школьника, о том, что кто-то пострадал, он узнал уже от полиции, пишет SHOT.

Юноша рассказал, что в августе он с семьёй уехал в Турцию на отдых и отец остался там. Поэтому подросток иногда брал его автомобиль, чтобы покататься. Школьник отметил, что водить он научился сам, а некоторые правила дорожного движения объяснял ему отец.

8 ноября я встретился с другом возле подъезда. Мы решили прокатиться. Я сел за руль и поехал в ЖК «Бутово-парк». Увидел патрульную машину, испугался и поехал в Боброво. Впереди меня ехала машина коричневого цвета. Я двигался со скоростью около 50–60 км/ч, — сказал школьник.

По словам юноши, переднее авто начало резко тормозить и уходить на поворот, из-за чего подростку пришлось уходить от столкновения, однако он всё равно задел один из припаркованных автомобилей. Затормозить он не успевал. Только после полной остановки машины юноша с другом вышли из неё.

Когда машина остановилась, я смутно всё помню. Я и друг выбежали из машины и побежали в сторону поликлиники. Сбитых людей я не видел. О том, что машина сбила ребёнка и женщину, мне тоже стало известно от сотрудников полиции, — сказал школьник.

Ранее 16-летний подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Школьник находился за рулём родительского автомобиля.