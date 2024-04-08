Сбитого террористами возле «Крокуса» мальчика выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мама восьмилетнего Ильи, которого террористы сбили, отъезжая от здания «Крокус Сити Холла» в Красногороске, сообщила, что мальчика выписали из больницы, передает RT. Ребенок пока передвигается по квартире на коляске. Позже, когда зарастет ключица, он сможет встать на костыли.

Ходить пока нельзя, надо, чтобы ключица заросла, потом на костыли можно будет вставать, — сообщила мама Ильи.

На следующий день после теракта в Красногорске сообщалось, что мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам матери ребенка, террорист совершили наезд нарочно. Машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо.

В больнице Илью навещали хоккеисты столичного «Спартака». Школьник активно занимается этим видом спорта и надеется восстановиться до летних сборов. Нападающий Илья Ковальчук подарил ему свою клюшку, с ним по видеосвязи также поговорил Евгений Кузнецов, выступающий в клубе «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Четверо исполнителей теракта были задержаны на следующий день, а позже были установлены и арестованы их подельники.