https://static.news.ru/photo/8eb3485a-674a-11ea-a382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московской больницы в Коммунарке в ночь на 16 марта сбежала женщина, которая, предположительно, заразилась коронавирусом нового типа. В настоящее время сотрудники полиции задержали пациентку и вернули её на лечение в стационар, рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

По имеющимся сведениям, сбежавшая из больницы женщина находилась дома. В данный момент устанавливается круг её общения.

Из больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой, предположительно, коронавирус. В настоящее время она задержана и возвращена на лечение, — цитирует сообщение от источника ТАСС.

Исходя из информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.

По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 60 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, более 50 человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом нового типа или имевших симптомы ОРВИ, выписались из больницы в Коммунарке в Москве, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.