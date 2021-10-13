Сбежавший из колонии заключённый изнасиловал школьницу

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Директора школы № 4 города Усть-Кут Иркутской области Ольгу Зуеву уволили за публичную поддержку кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Алексея Тупицина. Об этом она сама рассказала журналистам издания «Сибирь.Реалии» (признан властями РФ иноагентом). По её словам, перед выборами министр образования региона Максим Парфёнов предлагал ей написать заявление об увольнении, если она «не в команде „Единой России“».

За неделю до увольнения члены охранительного «Национально-освободительного движения», созданного депутатом Госдумы Евгением Федоровым, устроили пикеты у здания правительства региона. Они требовали уволить директора и собрали под соответствующей петицией девять подписей....