Сбежавший из колонии заключённый изнасиловал школьницу
Александр Чеков
Александр Чеков
15:18, 13 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Осуждённый, отбывавший наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений, сбежал из учреждения, прибыл в Волгоград и изнасиловал 15-летнюю школьницу. Злоумышленника объявили в розыск, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, в вечернее время 10 октября 2021 года 15-летняя школьница возвращалась по месту своего жительства в Кировском районе города Волгограда, когда ранее неизвестный мужчина напал на неё и совершил противоправные действия, после чего скрылся, — говорится в сообщении.
Специалисты обнаружили на одежде потерпевшей биологические следы. Выяснилось, что они принадлежат уроженцу Ульяновска Дмитрию Милохову 1992 года рождения.
Подозреваемый объявлен в розыск. На установление его места нахождения ориентированы все правоохранительные структуры региона.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», а также ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
Сотрудники полиции задержали Александра Лазарева, который подозревается в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гае Оренбургской области. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Мужчина напоил девушек снотворным, изнасиловал, а затем устроил пожар, чтобы избавиться от улик.