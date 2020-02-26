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Посольство КНР в России рассказало о группе китайских туристов, сбежавших от медиков в центре Москвы 20 февраля.

Инцидент произошёл в районе станции метро «Новослободская». Прибывшая в столицу 19 февраля группа из 23 туристов, завидев российских полицейских и медиков, решала сбежать на экскурсионном автобусе. Затем по приказу полиции автобус остановился. У китайцев проверили температуру и потребовали прервать запланированный маршрут, чтобы вернуться в гостиницу для 14-дневной самоизоляции.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса в России под медицинским наблюдением находятся свыше 11 тысяч граждан Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор в Москве предписал ресторанам обеспечить персонал медицинскими масками, антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения из-за угрозы коронавируса. Ведомство предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений.