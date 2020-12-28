Сбежавшего оленя два часа ловили на улицах Омска

https://static.news.ru/photo/0c6b9542-4925-11eb-a836-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На улицах Омска в течение двух часов ловили сбежавшего оленя по кличке Стесняш. Животное подалось в бега во время прогулки в парке и за короткое время успело стать знаменитостью: видео с ним разлетелось по соцсетям.

Оказалось, что беглец живёт в местном конном клубе и не помышляет о путешествиях. Однако 27 декабря, когда его заводили с воскресной прогулки в ангар, он испугался налетевших на него собак. Те погнали Стесняша в парк, а затем на дорогу.

Бежал олень долго, успев преодолеть едва ли не полгорода. О его местонахождении в реальном времени сообщали неравнодушные граждане. Догнать и увести животное за собой удалось сотруднице, которая была верхом на лошади.

Стесняш вернулся домой целым и невредимым, укусов собак не обнаружили. В конном клубе его возвращение назвали удивительным событием.

В основном, если олень убегает, то потом его невозможно поймать. Для него собаки — это всё равно что волки, хищники, — цитирует РИА Новости сотрудницу конного клуба Наталью Вихореву.

В стойле путешественника поневоле дожидался его приятель Стаф. Оба приехали в Омск из Самары три месяца назад. Они катают детей на санях и участвуют в фотосессиях.

При этом, как говорят кураторы, несмотря на прозвище, Стесняш — олень с характером. Он легко идёт на контакт, особенно за вкусняшки — яблоки и морковь.

Ранее NEWS.ru писал об олене в американском штате Колорадо, которого длительное время пытались поймать сотрудники службы охраны дикой природы. По их словам, животное не подпускало к себе людей, желавших освободить его от ноши.