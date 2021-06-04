Сбежавшего из суда предполагаемого убийцу гея нашли и отправили под арест

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Сбежавший из зала суда в начале недели Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея, найден и отправлен под арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ввиду установления местонахождения подсудимого Басманным районным судом города Москвы в отношении Бережного удовлетворено ходатайство государственно обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Бережной заключён под стражу до 4 августа, розыск в отношении него прекращён, — сказала пресс-секретарь Ирина Софинская.

Следующее заседание с участием присяжных должно состояться 9 июня.

1 июня Бережной не явился на заседание после перерыва. Ожидалось, что в этот день присяжные вынесут свой вердикт. После того как мужчина не пришёл в суд и на следующий день, его объявили в розыск.

Адвокат потерпевшей стороны Артём Лапов в комментарии NEWS.ru сказал, что до этого инцидента у Бережного была подписка о невыезде, поэтому он и смог скрыться во время перерыва. Также он полагает, что случившееся в теории не должно повлиять на решение присяжных.

В теории это не должно повлиять на решение присяжных, эмоционально — не знаю, как повлияет. Вообще не должно. Они же устанавливают факт того, что в июне 2019 года произошло, а не то, что сейчас там происходит. Он же не от присяжных убежал. У нас был перерыв, и он просто не вернулся. Если присяжные СМИ не читают, то могут и не знать, что он убегал, — сказал он.

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Бережному и направил дело на новое рассмотрение.

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного по статье «Убийство», однако признали виновным в побоях. Сам инцидент произошёл в июне 2019 года рядом с Курским вокзалом. Подсудимый напал на двух молодых людей нетрадиционной ориентации с ножом, один из них в результате умер, второму удалось выжить. Выживший потерпевший утверждал, что нападение связано именно с ориентаций, Бережной оскорблял их, используя обсценную лексику. Сам подсудимый говорил в суде, что погибший «упал на нож».