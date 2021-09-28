Сбежавшего из части срочника нашли мёртвым

Солдата-срочника, который сбежал из воинской части под Екатеринбургом, нашли мёртвым. Его тело обнаружили в лесном массиве недалеко от места прохождения службы. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, военный погиб из-за несчастного случая: его ударило током.

Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током, — добавили в пресс-службе.

Также было найдено его личное оружие. На месте работает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что воинскую часть в посёлке Свободный, расположенном к северу от Екатеринбурга, покинул молодой человек по имени Иван 2001 года рождения. Отмечалось, что у срочника был при себе складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.

В посёлке Свободный базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения (КШУ). В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.