Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению жалобу Аллы Ильиной на решение суда первой инстанции о принудительном помещении на карантин.
Ильина
Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ильиной обратил внимание на то, что представители Роспотребнадзора, заявлявшие о потенциальной опасности женщины для окружающих, сами не проявили никаких мер предосторожности во время первого судебного заседания.
По состоянию на 11 марта в России зафиксировано 20 случаев инфицирования COVID-2019 и ни одной смерти. 8 случаев заболевания отмечены в Москве.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен