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Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению жалобу Аллы Ильиной на решение суда первой инстанции о принудительном помещении на карантин.

Ильина рассказала об этом РИА Новости. Заседание по кассационной жалобе пройдёт 30 марта. 17 февраля женщину, как самовольно нарушившую режим изоляции, отвезли в больницу имени Боткина прямо из судебного зала. 21 февраля Ильину отпустили домой, после того как анализы дважды показали отсутствие у неё коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ильиной обратил внимание на то, что представители Роспотребнадзора, заявлявшие о потенциальной опасности женщины для окружающих, сами не проявили никаких мер предосторожности во время первого судебного заседания.

По состоянию на 11 марта в России зафиксировано 20 случаев инфицирования COVID-2019 и ни одной смерти. 8 случаев заболевания отмечены в Москве.