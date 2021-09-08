Сбербанк выявил схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах»

Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества, суть которой заключается в том, что россиянам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» её можно, если человек пройдёт повторную регистрацию и оплатит пошлину, пояснил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул , что повторная регистрация предлагается мошенниками на поддельном сайте сервиса. При этом они смогут получить от доверчивых россиян персональные данные, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг. Размер пошлины устанавливается мошенниками в сумме, не превышающей пары тысяч рублей.

Но эта потеря — ещё не самая страшная. <...> Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозаём, — предупредил Кузнецов.

Он посоветовал при получении подобного письма просто позвонить в поликлинику.

Помните, что прикрепление к государственной поликлинике всегда бесплатное, за него не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если вы всё же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщите техподдержке портала о мошенниках, — указал зампред правления банка.

Он считает, что россияне могут обезопасить себя от подобной схемы, если настроят в личном кабинете на «Госуслугах» вход с подтверждением по СМС не только по паролю, но и по одноразовому СМС-коду.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов россиян через «зеркальные» сайты банков. Преступники создают сайт с адресом и оформлением страниц, очень похожим на официальный сайт банка. Если человек пользуется личным кабинетом на подобном «зеркальном» сайте, злоумышленники получают его логин и пароль и могут войти от имени потерпевшего в его личный кабинет на настоящем сайте.