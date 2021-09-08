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Сбербанк выявил схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах»

03:28, 09 сентября 2021
Сбербанк выявил схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества, суть которой заключается в том, что россиянам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» её можно, если человек пройдёт повторную регистрацию и оплатит пошлину, пояснил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что повторная регистрация предлагается мошенниками на поддельном сайте сервиса. При этом они смогут получить от доверчивых россиян персональные данные, логин и пароль для входа на настоящий сайт госуслуг. Размер пошлины устанавливается мошенниками в сумме, не превышающей пары тысяч рублей.

Но эта потеря — ещё не самая страшная. <...> Если в «анкете» человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозаём, — предупредил Кузнецов.

Он посоветовал при получении подобного письма просто позвонить в поликлинику.

Помните, что прикрепление к государственной поликлинике всегда бесплатное, за него не нужно платить ни комиссию, ни пошлину. Если вы всё же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг» и сообщите техподдержке портала о мошенниках, — указал зампред правления банка.

Он считает, что россияне могут обезопасить себя от подобной схемы, если настроят в личном кабинете на «Госуслугах» вход с подтверждением по СМС не только по паролю, но и по одноразовому СМС-коду.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов россиян через «зеркальные» сайты банков. Преступники создают сайт с адресом и оформлением страниц, очень похожим на официальный сайт банка. Если человек пользуется личным кабинетом на подобном «зеркальном» сайте, злоумышленники получают его логин и пароль и могут войти от имени потерпевшего в его личный кабинет на настоящем сайте.

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