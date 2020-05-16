Сбербанк с 18 мая начнёт возвращать сотрудников в офис

https://static.news.ru/photo/e62e530a-9778-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнёт частично возвращать сотрудников с удалённой работы в центральный офис. Отмечается, что в офис смогут вернуться не более 30% сотрудников с их добровольного согласия.

Данные меры не распространяются на людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Помимо 30% обычных сотрудников Сбербанка, в офис смогут вернуться не более 70% руководящего состава.

Другой источник издания заявил, что выход в офис является поблажкой для тех, кто «засиделся» дома. Он отметил, что его подчинённые справляются с работой в удалённом режиме и насильно никого возвращаться в офис не просят.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники глобальной IT-компании Google продолжат работать в удалённом режиме до конца 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо гендиректора Сундара Пичаи.