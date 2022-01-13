Сбербанк с 17 января отправит половину сотрудников на удалёнку

Сбербанк с 17 января увеличит количество сотрудников на удалённом режиме работы до 50%. Об этом заявил в кулуарах Гайдаровского форума глава кредитной организации Герман Греф, сообщает ТАСС. Ранее банк сообщал, что 30% сотрудников работают в удалённом формате.

Мы с понедельника отправляем 50% на удалёнку и все совещания переводим на виртуальный [режим], — цитирует его агентство.

Греф добавил, что такое решение принято из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что СOVID-19 удастся побороть, когда антитела появятся у 70–75% населения. Иммунолог считает, что для этого в течение полугода нужно провести массовую вакцинацию.

В свою очередь основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире, вероятно, закончится в 2022 году. При этом он заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».