Сбербанк рассказал о мошеннических схемах, связанных с коронавирусом

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян.
Зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости
Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные, — отметил Кузнецов.
Кроме того, жулики звонят и сообщают россиянам, что те якобы контактировали с человеком, заражённым коронавирусом. Обещают, что подъедут специалисты для проведения анализа. Люди действительно приезжают, получают за липовую услугу 5 тысяч рублей и исчезают.
Мошенники также могут позвонить и от имени работников городских поликлиник и рассказать, что у человека якобы плохие анализы, предложить дорогостоящие лекарства. Позже выясняется, что доверчивые люди купили безвредные пищевые добавки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент информационных технологий Москвы прокомментировал проявившиеся в Интернете предложения об оформлении спецпропусков. Такие сервисы и объявления делают мошенники. Подобные услуги предлагают в социальных сетях. Кроме того, в мессенджере Telegram появился бот, который обещает создание пропуска: он запрашивает личные данные человека, включая номер телефона и сведения о паспорте.
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