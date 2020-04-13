Сбербанк рассказал о мошеннических схемах, связанных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/29fe34c8-7d26-11ea-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества. Злоумышленники с их помощью похищают данные и деньги россиян.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости рассказал , что уже известны некоторые из уловок.

Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные, — отметил Кузнецов.

Кроме того, жулики звонят и сообщают россиянам, что те якобы контактировали с человеком, заражённым коронавирусом. Обещают, что подъедут специалисты для проведения анализа. Люди действительно приезжают, получают за липовую услугу 5 тысяч рублей и исчезают.

Мошенники также могут позвонить и от имени работников городских поликлиник и рассказать, что у человека якобы плохие анализы, предложить дорогостоящие лекарства. Позже выясняется, что доверчивые люди купили безвредные пищевые добавки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент информационных технологий Москвы прокомментировал проявившиеся в Интернете предложения об оформлении спецпропусков. Такие сервисы и объявления делают мошенники. Подобные услуги предлагают в социальных сетях. Кроме того, в мессенджере Telegram появился бот, который обещает создание пропуска: он запрашивает личные данные человека, включая номер телефона и сведения о паспорте.