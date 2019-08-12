Сервис Сбербанка по переводу денежных средств с возможностью получения наличных в банкоматах с 13 августа действует на всей территории России.
Осуществить перевод денег может любой пользователь «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать ФИО получателя и номер его мобильного телефона. Для получения перевода в банкомате или офисе Сбербанка необходимо указать код, который содержится в СМС-сообщении. Отправитель может его аннулировать, пока перевод не получен.
Ежесуточно при помощи сервиса может отправлять переводы на сумму до 150 тысяч рублей, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Сбербанк планирует в 2019 году запустить новую услугу. Она позволит жителям удалённых и малонаселённых пунктов страны оплачивать коммунальные услуги в кассах магазинов по картам банка.