https://static.news.ru/photo/5550ef26-bda5-11e9-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис Сбербанка по переводу денежных средств с возможностью получения наличных в банкоматах с 13 августа действует на всей территории России.

Осуществить перевод денег может любой пользователь «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать ФИО получателя и номер его мобильного телефона. Для получения перевода в банкомате или офисе Сбербанка необходимо указать код, который содержится в СМС-сообщении. Отправитель может его аннулировать, пока перевод не получен.

Ежесуточно при помощи сервиса может отправлять переводы на сумму до 150 тысяч рублей, сообщается на сайте банка.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк планирует в 2019 году запустить новую услугу. Она позволит жителям удалённых и малонаселённых пунктов страны оплачивать коммунальные услуги в кассах магазинов по картам банка.