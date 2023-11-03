Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 3 ноября Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта

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Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, передает РИА Новости заявление пресс-службы компании. Там подчеркнули, что минимальная ставка теперь составляет 15,6%.

Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта, — отметили представители организации.

В пресс-службе отметили, что ставки по программам с государственной поддержкой не претерпели никаких изменений. Так, минимальная ставка по программе «Господдержка» все еще составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.

Ранее стало известно, что в 2024 году россиянам будут реже выдавать ипотеки. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, общий объем одобренных кредитов на покупку жилья снизится до 5–5,5 трлн рублей, что соответствует показателям девяти месяцев текущего года.

Тем временем эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская заявляла, что России была бы полезна тенденция к снижению спроса на ипотеки. Она указала на искусственно созданный «перегрев» в сфере ипотечного жилья.