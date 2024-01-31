Сбербанк попросил признать разыскиваемого бизнесмена банкротом Сбербанк подал заявление о банкротстве красноярского экс-депутата Гольдмана

Фото: vk.com/goldmanroman

Роман Гольдман

Сбербанк попросил признать банкортом бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Романа Гольдмана, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона. В РФ бизнесмена уже ищут в рамках дела о мошенничестве, сейчас его намерены объявить в международный розыск. Сумма его задолженности по состоянию на 28 января составляет 609,5 млн рублей, а неустойки — 4,8 млн.

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Гольдмана Р. Г., — говорится в сообщении.

Это не первый иск в отношении Гольдмана, зарегистрированный в Арбитражном суде Красноярского края. Ранее в инстанцию обратились компания «Регион Финанс» с требованием взыскать с бизнесмена 1 млрд рублей, Росбанк с требованием взыскать 30,4 млн рублей, а также центр охраны труда и промышленной безопасности и комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района с требованием взыскать 951 тысячу рублей.

В декабре стало известно, что краевые суды наложили арест на имущество холдинга Goldman Group на общую сумму 830 млн рублей по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили после того, как в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. По данным полиции, сейчас предприниматель находится не в России.