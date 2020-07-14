Общество

Сбербанк отстранил от работы замешанных в секс-скандале сотрудников

16:22, 14 июля 2020 10
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Два сотрудника Сбербанка отстранены от своих обязанностей после того, как их имена вспыли в контексте секс-скандала в российском сегменте Twitter. В рамках стихийной кампании жертвы насилия рассказывали о том, что им пришлось пережить. Среди упоминаемых в обсуждениях лиц были SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и руководитель проектов Сергей Миненко.

В отношении сотрудника ПАО «Сбербанк» Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО «С-Маркетинг» Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке. Мы относимся к данным обвинениям очень серьёзно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего, — заявили в кредитно-финансовой организации.

Там подчеркнули, что компания не приемлет насилия «в любой форме и в адрес кого бы то ни было». По этой причине в отношении сотрудников ПАО «Сбербанк» была инициирована проверка. На время её проведения работники отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей, передаёт Русская служба Би-би-си

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Среди многочисленных фамилий вспыло имя Сергея Миненко. Его бывшие коллеги рассказали, что он неоднократно хвастался видео, которые делал во время занятий сексом с девушками, не знающими о скрытых камерах в его квартире.

Другой сотрудник Сбербанка, SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также написала в Twitter. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.

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