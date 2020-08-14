16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Сбербанк опроверг введение платы за уведомления о переводах

16:30, 14 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о введении Сбербанком платы за уведомления о переводах денег не соответствует действительности, сообщили в компании.

Технические СМС о переводах других физических лиц, в которых не указан баланс счёта, продолжат приходить клиентам бесплатно, передаёт ТАСС. Одноразовые пароли через СМС также продолжат приходить бесплатно.

Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится, — отметили в банке.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводе на карту. Сообщалось, что услуга будет доступна только при подключении специального сервиса «Уведомления по карте» и станет платной.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео