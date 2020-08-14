Сбербанк опроверг введение платы за уведомления о переводах

Информация о введении Сбербанком платы за уведомления о переводах денег не соответствует действительности, сообщили в компании.
Технические СМС о переводах других физических лиц, в которых не указан баланс счёта, продолжат приходить клиентам бесплатно,
Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится, — отметили в банке.
Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводе на карту. Сообщалось, что услуга будет доступна только при подключении специального сервиса «Уведомления по карте» и станет платной.
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