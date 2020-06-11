Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

https://static.news.ru/photo/db338d5c-abfb-11ea-844a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ещё одной причиной списания могло стать поручение на погашение долга со счёта, которое дал сам клиент. В банке подчеркнули, что было выявлено 0,001% случаев, когда произошли списания денежных средств, полученных в качестве поддержки в период пандемии.

Сбербанк предпринял все возможные меры для того, чтобы эта ситуация затронула как можно меньше наших клиентов, но к сожалению, полностью исключить такие списания не удалось, — рассказали представители Сбербанка журналистам РИА Новости.

В банке заверили, что по каждому выявленному случаю проходит оперативная проверка и денежные средства возвращаются на счёт. Столкнувшимся со списаниями средств предложено обратиться в Сбербанк любым удобным для них способом.

NEWS.ru писал, что пользователи сервиса «Народный рейтинг» составили коллективную жалобу после списания денежных средств, полученных в рамках государственной поддержки.