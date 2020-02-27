Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация готова выдать учёным грант на разработку лекарства от коронавируса. Он отметил, что обсудил эту инициативу с правительством.
По его словам, менеджмент компании обсуждает с двумя министрами формат возможной помощи,
Я знаю, что правительство сейчас пытается разработать план Б, то есть рисковый план, и мы сказали, что мы обеспечим поддержку с точки зрения предоставления инструментов, например искусственного интеллекта и инструментов распознавания лиц, в том числе тех, которые будут закрыты маской, — подчеркнул он.
Греф добавил, что экономическое влияние заболевания ещё предстоит оценить.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что стране предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию.
К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.
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