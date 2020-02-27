Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Златоусте рекламный баннер с поздравлением губернатора Челябинской области по случаю Дня защитника Отечества появился спустя четыре дня после праздника. О недоразумении в социальных сетях сообщили местные жители.

Как иронично предположили горожане, это — наглядный пример того, что поручения главы региона выполняются с запозданием. По одной из версий, плакат отправили в Златоуст из Челябинска, а к 8 Марта...