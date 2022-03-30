Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

Тем заёмщикам, которые не успели оформить ипотечную сделку со Сбербанком до 31 марта, нужно будет вновь подать заявление на одобрение кредита, пишет РИА Новости. Сообщается, что данное решение связано с изменением ставки по ипотеке со стороны «Сбера». В компании указали, что до 30 марта банк продолжал выдачу кредитов на ранее одобренных условиях, чтобы помочь своим клиентам при покупке недвижимости.

С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка, — сказано в сообщении.

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину провести корректировку условий льготной ипотеки на новостройки, касающихся процентной ставки и максимального размера кредита.

Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.