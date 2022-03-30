Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:53, 30 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тем заёмщикам, которые не успели оформить ипотечную сделку со Сбербанком до 31 марта, нужно будет вновь подать заявление на одобрение кредита, пишет РИА Новости. Сообщается, что данное решение связано с изменением ставки по ипотеке со стороны «Сбера». В компании указали, что до 30 марта банк продолжал выдачу кредитов на ранее одобренных условиях, чтобы помочь своим клиентам при покупке недвижимости.
С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка, — сказано в сообщении.
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину провести корректировку условий льготной ипотеки на новостройки, касающихся процентной ставки и максимального размера кредита.
Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.