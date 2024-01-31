«Сбер» выпустил новое банковское приложение для пользователей iOS

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«Сбер» выпустил новую версию приложения для своих клиентов под названием «Учет Онлайн», сообщили в пресс-службе компании. Оно доступно пользователем устройств от Apple, работающих на операционной системе iOS. Представители «Сбера» подчеркнули, что это приложение необходимо установить клиентам, которые продолжают пользоваться старыми версиями приложения «Сбербанк Онлайн».

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк Онлайн»: 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены, — говорится в пресс-релизе.

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут посмотреть его версию на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. Отмечается, что новое приложение создано для того, чтобы клиенты «Сбера» могли оставаться на связи с банком и пользоваться сервисами без каких-либо ограничений.

В апреле 2022 года мобильное приложение Сбербанка исчезло из официального магазина Apple App Store. Это связано с введением санкций против банка со стороны стран Запада. Представители банка подчеркнули, что клиентам по-прежнему доступна веб-версия «Сбербанк Онлайн».