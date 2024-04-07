Сбербанк отреагировал на ЧП в Орске и перешел к действиям Сбербанк изменит условия кредитов для пострадавших от наводнения в Орске

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Сбербанк пообещал помочь заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске, помощь будет оказана в рамках действующей программы кредитной организации по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба «Сбера». Также банк изменит условия кредитов для пострадавших.

«Сбер» окажет комплексную помощь пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области. <...> Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов, — говорится в публикации.

Для эвакуированных из пострадавших районов людей в местах их размещения будут развернуты мобильные офисы «Сбера», добавили в пресс-службе банка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что выплаты пострадавшим в результате паводка жителям Орска увеличат в два раза. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности по факту прорыва дамбы в Орске. До этого прокуратура Оренбургской области направила в Следственный комитет материалы проверки. Ее ход и результаты контролирует прокурор региона Руслан Медведев.