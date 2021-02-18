Аналитики рассказали, на что копят россияне

https://static.news.ru/photo/41f0c6bc-726d-11eb-b4c2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Больше половины россиян копит деньги на покупки. Основные цели — электроника, машина и жильё, а также «светлое будущее» и финансовая подушка безопасности.

В мобильном приложении Сбербанка есть раздел «Цели», в котором банк может следить, на что копят россияне, сообщили РИА Новости в компании. Им пользуются в данный момент около 2,5 млн человек, все они вместе накопили уже 40 млрд рублей.

Старший вице-президент банка Наталья Алымова рассказала, что чаще всего люди планируют приобрести телефоны, планшеты, игровые приставки и ноутбуки. На подобные покупки они откладывают до 30 тысяч рублей.

На втором месте по популярности — автомобиль. В этой категории средняя сумма равна 100 тысячам рублей. На недвижимость откладывают около 300 тысяч. Также есть разделы «товары для дома» (40 тысяч рублей) и «шопинг» (10 тысяч рублей).

30% россиян откладывают деньги на «светлое будущее» или создают финансовую подушку безопасности. Две трети из них стремятся к цели в 100 тысяч рублей, ещё 33% — 100–500 тысяч рублей.

Покупка нового автомобиля в пандемийный год не должна больно ударить по кошельку, поэтому эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут получить машину по более выгодной цене, писал NEWS.ru ранее.