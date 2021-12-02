«Сбер» предупредил о риске остаться без квартиры из-за мошенников

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia рассказал, что у мошенников появилась новая схема. Благодаря ухищрениям злоумышленники заставляют россиян не только взять кредит, но и заложить или же продать свою недвижимость. Его слова приводит РИА Новости.

Это воздействия [мошенников] на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом ещё и закладывал или продавал недвижимость. Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё остаются и без квартиры, — сказал специалист.

При этом он не уточнил, какими именно методами пользуются мошенники. Не исключено, что злоумышленники могут каким-либо образом гипнотизировать своих жертв или использовать методы нейролингвистического программирования (НЛП).

Вот это, мне кажется, такая вот самая непонятная история, что с этим делать, — добавил Велигодский.

Ранее сообщалось, что кибермошенники похитили более 3,2 млрд рублей у клиентов российских банков по итогам третьего квартала. Это на 18,5% больше, чем за этот же период в прошлом году. Количество операций, совершаемых без согласия клиентов, увеличилось за год в 1,4 раза. В то же время с июля по сентябрь было заблокировано более 24 тысяч телефонных номеров мошенников.