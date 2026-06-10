Сажаете — и сад превращается в лазурное царство: 5 синих многолетников — растут в любой точке России

Сажаете — и сад превращается в лазурное царство: 5 синих многолетников — растут в любой точке России

Синие цветы в природе встречаются редко — их всего около 10% от всех цветущих растений, поэтому синяя клумба всегда выглядит дорого и эксклюзивно.

Барвинок малый. Этот цветок распускается в конце апреля воронковидными цветками и цветет полтора месяца, а после превращается в декоративный вечнозеленый ковер.

Платикодон: его нежные колокольчатые цветки раскрываются из шариков-бутонов и цветут с июля по август. Растение устойчиво к засухе после укоренения.

Колокольчик карпатский: он цветет с июня по сентябрь. Если срежете отцветшие бутоны — через две недели вырастет новая партия цветов. Один куст выдает до 20 цветоносов за сезон.

Котовник Фассена в июне образует голубовато-сиреневые облака высотой до 50 см, цветет до заморозков, засухоустойчив и любим пчелами.

Фото: D-NEWS.ru

Гортензия крупнолистная, например сорт Nikko Blue, может давать настоящие синие шапки.

Все эти многолетники зимуют без укрытия в большинстве регионов России, не требуют сложного ухода и превратят ваш сад в лазурное царство.

Ранее был назван куст с россыпью белых жемчужин на замену сирени и черемухе.