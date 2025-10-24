Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:28

Сажаешь — и получаешь кустики с красными и розовыми огоньками: цветок для пышной клумбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бальзамин — один из лучших однолетников для создания пышной клумбы. Его главное преимущество — продолжительное цветение с июня до первых осенних заморозков. Сажаешь — и получаешь кустики, сплошь покрытые яркими огоньками всех оттенков розового, красного, лилового и белого.

Растение прекрасно чувствует себя в полутени, где другие цветы чахнут, что делает его незаменимым для тенистых уголков сада. Бальзамин отличается удивительной неприхотливостью — он довольствуется минимальным уходом, регулярным поливом и изредка — легкими подкормками. Его компактные ветвистые кустики идеально подходят для клумб, бордюров, контейнеров и подвесных кашпо, быстро разрастаясь и заполняя пространство плотным цветущим ковром.

Садоводы ценят бальзамин за способность сохранять декоративность весь сезон, устойчивость к болезням и универсальность в ландшафтном дизайне. Это растение — настоящая находка для тех, кто хочет создать яркий, постоянно цветущий сад без лишних хлопот.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето даже в глине: украсит любой проблемный участок.

Дарья Иванова
Д. Иванова
