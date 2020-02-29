Певица Юлия Савичева осудила блогера Екатерину Диденко, которая сразу после происшествия в банном комплексе, в результате которого погибли её муж и двое друзей, записала свою реакцию на случившееся.
Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье. Как можно представить себе, что, находясь в таком шоке и стрессе, вы берёте камеру и начинаете себя снимать, — сообщила в Instagram артистка.
Певица считает, что ситуация с Диденко служит примером того, как социальные сети и желание словить хайп приводят к печальным последствиям и делают людей безответственными.
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29-летняя Диденко является блогером-фармацевтом и рассказывает в своём аккаунте о лекарствах, называя себя «аптечным ревизорро»,
Савичева возмутилась тем, как можно было фармацевту, который должен знать о том, к чему приводит помещение сухого льда в воду, допустить такое.
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Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.
Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.
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