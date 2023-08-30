Суд оштрафовал экс-участника «Что? Где? Когда?» Экс-участника «Что? Где? Когда?» Аскерова оштрафовали на 40 тысяч рублей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ровшан Аскеров

Савеловский районный суд оштрафовал бывшего игрока телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) на 40 тысяч рублей за несоблюдение правил публичной деятельности для граждан с обозначенным статусом, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года.

Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей, — сообщает пресс-служба.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года, в отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. В апреле 2022 года МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец, по словам Аскерова, «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.

Сейчас Аскеров находится за пределами России и возвращаться в страну не намеревается. В том числе он заявлял, что не намерен оспаривать свой статус иноагента.