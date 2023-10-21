Сатановский рассказал, собирается ли извиняться перед Захаровой «Не моя стезя»: Сатановский отказался извиняться перед Марией Захаровой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог и востоковед Евгений Сатановский на вопрос об извинениях перед официальным представителем МИД России Марией Захаровой заявил NEWS.ru, что это «не его стезя». Собеседник отметил, что говорит то, что думает, и то, что видит.

Что до извинений [перед Захаровой] — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет, — подчеркнул Сатановский.

В комментарии NEWS.ru он добавил, что «живет и будет жить в России», отвечая на вопрос о возможном переезде в Израиль.

Сатановский отметил, что в молодые годы работал в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот», отсюда и особенности его лексики. Он также иронично сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который всегда медленного говорил, поскольку переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

Накануне Сатановский нелестно высказался о Марии Захаровой, на что отреагировал журналист Владимир Соловьев. Он принес извинения ведомству и персонально представителю МИД за своего сотрудника, а также назвал слова политолога «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме». За это востоковеда уволили.

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