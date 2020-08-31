Сатановский прокомментировал поведение Ефремова в суде

https://static.news.ru/photo/bd94174c-b120-11ea-91c2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Евгений Сатановский, комментируя поведение Михаила Ефремова в зале суда, назвал актёра «полным идиотом», а также пожелал ему «пропасть навсегда».

Ранее Ефремов несколько раз перешёл «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось это скандальное дело. Актёр назвал Александра Добровинского «Добросвинским».

Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти? — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По его словам, только «полный идиот» способен на такое поведение. Он считает, что над Ефремовым «захлопнулась крышка гроба», так как он перестал существовать для общества.

Кроме того, Сатановский раскритиковал работу адвоката Эльмана Пашаева, который представляет интересы Ефремова. Он сравнил действия юриста с «подлым, позорным и гнусным спектаклем».

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу дела артиста Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.