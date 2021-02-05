Сатановский посетовал на журналисток и призвал их «жарить мужьям котлеты»

https://static.news.ru/photo/11885d4e-6883-11eb-bb56-96000091f725_660.jpg Евгений Сатановский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёный-востоковед Евгений Сатановский назвал «дурами» журналисток и призвал их «жарить котлеты своим мужьям» вместо того, чтобы заниматься политическими вопросами. При этом он отметил, что журналисты-мужчины не лучше, но их, по крайней мере, «можно послать».

Не даёт покоя нашим журналистам политика международная. Особенно почему-то девушкам. Так и названивают. Причём все как одна, задают одни и те же идиотские вопросы, — посетовал Сатановский в своём Telegram-канале.

По его мнению, бедой современности является стремление людей «не делать что-то полезное, а красиво называться, ни хрена ни в чём не понимая».

Сатановский также призвал закрыть факультеты и кафедры политологии и журналистики, на которых «дебилы преподаватели дебилов студентов себе на смену плодят».

Как сообщал NEWS.ru, Сатановский ранее заявил, что не стоит питать иллюзии насчёт того, что Соединённые Штаты при новом президенте Джо Байдене изменят свою позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2».