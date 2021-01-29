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Сатановский призвал «карать» разносчиков COVID-19

17:14, 29 января 2021 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский учёный-востоковед Евгений Сатановский призвал «карать» разносчиков COVID-19. Такое заявление было озвучено по итогам несогласованной акции 23 января в Москве.

Известно, что после проведения мероприятия были выявлены 19 человек, заражённые коронавирусом.

Они оштрафованы? К ним применены меры закона, призванные препятствовать умышленному заражению людей?написал Сатановский в своём Telegram-канале.

По состоянию на 29 января в России зафиксировано 3 813 048 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 19 238 человек. При этом общее число смертей составляет 72 185 человек, сегодня зафиксировано 534 случая смерти.

В активной фазе болезни находится 485 401 человек, из них 2300 в критическом состоянии. От заболевания излечились 3 255 462 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.

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