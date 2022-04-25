Сатановский о покушении на Соловьёва: «Чего ещё ожидать от бандитов?»

Политолог Евгений Сатановский в беседе с NEWS.RU сообщил, что вероятность возможного покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва крайне высокая. Он напомнил, что подобного рода информация уже появлялась в 2014–2015 годах. Для украинской власти, по словам эксперта, не представляется большой проблемой прибегнуть к подобным методам. «Чего ещё можно ожидать от тех бандитов, которые уже 30 лет называют себя властью на Украине», — добавил спикер.

Мы живём в реальном мире. Сейчас прислать бригаду киллеров для украинского режима — это нормально. Насколько я знаю, был определённый пик, в том числе и по украинскому направлению, и жизни Соловьёва реально угрожала опасность ещё начиная с 2014— 2015 годов. Очевидно, что и сегодняшние события имеют место. Как говорится — все под Богом ходим, — заявил Сатановский.

25 апреля ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».