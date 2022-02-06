«Саша, по рюмашке»: Лукашенко рассказал, как пил с Ельциным и Назарбаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал, как ему «приходилось» пить с первыми президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым.

Я человек непьющий, но с Ельциным иногда приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь. Вообще я не переношу спиртное. У меня нет фермента этого. Если Назарбаев садился и говорил: «Саша, по рюмашке». Что я скажу, что не буду пить? — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что бывший президент России Борис Ельцин в период своего правления устроил встречу с экс-главой США Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Об этом рассказал бывший зять российского лидера Алексей Дьяченко. По его словам, Ельцин сам однажды похвастался, как вышел из щекотливой ситуации. Билл Клинтон был с визитом в Москве, он прилетел с женой Хиллари, она плохо относилась к выпивке мужа. Тогда Ельцин распорядился накрыть стол в мужском туалете Кремля, перенеся «вечеринку» туда, где их не заметит Хиллари.

Дьяченко добавил, что там президентам удалось поговорить «с глазу на глаз», а Клинтон вышел навеселе. При этом Хиллари ничего не заметила.