Саратовский суд вынес приговор депутату Госдумы Рашкину

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина к 3 годам условно по делу о нелегальной охоте, пишет РИА Новости, ссылаясь на правозащитника госслужащего Константина Лазарева. Коммуниста также оштрафовали на 30 тысяч рублей, лишив водительских прав на полтора года, так как в ходе задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, — сообщил адвокат депутата.

Рашкин, в свою очередь, посчитал, что размер скандала несопоставим с «тяжестью проступка». Депутат признался в том, что он убил лося, но сделал это якобы по ошибке. В качестве оправдания Рашкин заявил, что он охотился на другое животное, на которое у него у него была охотничья лицензия. При этом, во время задержания, он привёл другую версию случившегося.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Рашкин купил лося взамен животного, которого он застрелил на незаконной охоте. Однако власти региона его не могут принять, сообщила депутат нижней палаты парламента Ольга Алимова.