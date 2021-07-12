Саратовские власти объяснили рекордную смертность от COVID-19 ошибкой

Внезапный выход Саратовской области на второе место в России по числу умерших от коронавируса связан с технической ошибкой на портале стопкоронавирус.рф. Об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов в Instagram ведомства.

По его словам, за прошедшие сутки в области погиб 21 человек, за сутки до этого умерло столько же пациентов, но из-за технической ошибки на федеральном портале сообщалось об одном умершем.

К сожалению, надо будет выравнивать цифру и сегодня поставить цифру 41, это с учётом двух суток, — подчеркнул он.

В результате общее число умерших на сайте совпадает с данными регионального оперативного штаба — 2438 человек.

6 сентября Саратовская область внезапно поднялась на второе место по числу пациентов, умерших от коронавируса за сутки. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается о 41 погибшем пациенте, более высокий показатель (46 умерших) зарегистрирован только в Москве.

За последние сутки число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 856, до 7 030 455. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 790 против 793 днём ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. 7% заболевших переносят заболевание без клинических проявлений, темп прироста составляет 0,25%.