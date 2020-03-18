https://static.news.ru/photo/1691051a-6957-11ea-81b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной отсутствия некоторых продуктов в торговых сетях в Саратовской области является искусственно созданная паника. Об этом заявила министр экономического развития региона Юлия Швакова.

Сообщения об отсутствии продуктов в торговых сетях — это результат искусственно созданной паники, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что дело не в дефиците, а в том, что товары выкладываются на полки в соответствии с внутренней логистикой торговых сетей. При этом объёмы запасов основных продовольственных товаров в объектах торговли области составляют по скоропортящейся группе товаров от 9 до 14 дней торговли и по товарам с длительными сроками хранения от 13 до 115 дней торговли.

Увеличение спроса на сахар, макаронные изделия, крупу и муку, которое наблюдается в последнее время, удовлетворяется плановыми поставками оптовых партий.

Швакова также сообщила, что власти взаимодействуют с крупными торговыми сетями и считают свои приоритетом гарантировать продовольственную безопасность.

Как писал NEWS.ru, российские ретейлеры начали запасаться продуктами на фоне распространения коронавирусной инфекции.