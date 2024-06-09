«Сапа»: бывшему замначальника МВД Тульской области грозит 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Сапа» сообщает, что бывшему замначальника МВД Тульской области грозит срок 20 лет за создание банды. Полковника в отставке, 50-летнего Романа Корсакова, задержали в мае по делу о незаконной миграции. Всего фигурантов шестеро.

По данным журналистов, в отношении подозреваемых возбудили еще одно уголовное дело, о создании преступного сообщества и участии в нем. Если вину полицейских докажут, им светит 15–20 лет. Как передает канал, следствие считает, что банда коллег действовала как минимум с 2020 года и успела легализовать более 700 мигрантов. Изначально по делу задержали 15 человек.

Роман Корсаков был заместителем Сергея Галкина, который долгое время возглавлял региональное управление МВД. Ушел из правоохранительных органов в сентябре прошлого года.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморье трех руководителей частной клиники, которые наладили схему по выдаче мигрантам справок об отсутствии у них опасных заболеваний без медобследований. По данным УМВД, фиктивные документы давали нелегалам возможность оформить разрешение на пребывание в России свыше 90 суток.