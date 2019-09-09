https://static.news.ru/photo/829c721a-d38b-11e9-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор планирует сократить с 2021 года число санитарно-эпидемиологических правил и норм.

С января 2019 года ведомство актуализирует СанПиНы, уже пересмотрены все 58 документов раздела «Эпидемиология» — все требования сгруппированы в единый проект «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней», переработаны 65 гигиенических нормативов факторов среды обитания, ведётся работа с разделом «Гигиена», передаёт АГН « Москва ».

С 1 января 2021 года вместо 424 нормативно-правовых актов начнут действовать 10 актов и дополняющих методические рекомендации и иллюстрированные пособия. Будут исключены положения, носящие описательный характер и методики и описания реализаций требований — их перенесут в методички.

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор готовит рекомендации по изъятию из оборота около 900 наименований биологически активных добавок (БАД). В ходе ревизии БАДов, зарегистрированных в России и Евразийском экономическом союзе, ведомство выявило сотни препаратов, названия которых совпадают или схожи с лекарствами.