Российская ветеринария этой весной оказалась на грани катастрофы из-за геополитической обстановки в мире. Санкции, введённые Западом, создали серьезные проблемы для лечения и питания домашних животных. Появился дефицит ветеринарных препаратов, специализированных кормов и средств по уходу. В апреле — мае в крупных российских городах практически перестали открываться новые зоомагазины. А подорожавшая логистика привела к росту цен на конечную продукцию на 50–100%. Команда NEWS.ru подготовила спецрепортаж о том, как приняли санкционный удар наши питомцы.