Санитара госпиталя в Москве уволили за фотографию с фонариком

https://static.news.ru/photo/232ae832-6f90-11eb-8f76-96000091f725_660.jpg Саид Анвар Фото: qropty/AbarcaRbn/twitter.com

Одного из санитаров московского госпиталя для заболевших коронавирусом уволили после того, как он опубликовал фотографию в рамках флешмоба в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Работавший во временном госпитале для больных COVID-19 в Крылатском Саид Анвар получил выговор и был уволен из-за снимка с фонариком в руках, сделанного в защитном костюме на территории госпиталя, пишет MK.RU.

Сам санитар рассказывает, что сделал снимок 14 февраля и выложил в соцсети с хештегом «#любовьсильнеестраха». После этой публикации его вызвала к себе старшая медсестра.

Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами, так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно... Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции, — заявил Анвар.

Позже он сообщал, что раньше и другие сотрудники госпиталя делали снимки в «красной зоне» госпиталя, однако никто их за это не наказывал.

Ранее NEWS.ru писал, что на флешмоб-акциях в поддержку Навального «Любовь сильнее страха» в разных городах России были задержаны 19 человек.