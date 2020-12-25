Самыми упоминаемыми персонами в СМИ стали Пугачёва, Ефремов и Прилепин

https://static.news.ru/photo/56583646-46c4-11eb-9bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва, актёр Михаил Ефремов и писатель Захар Прилепин стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ в России в 2020 году.

Среди певцов первое место у Аллы Пугачёвой (77 668 рейтинг цитирования), на втором месте её бывший супруг Филипп Киркоров (64 675), третье место у рэпера Тимати (46 960), четвёртое и пятое места у группы Little Big (46 266) и музыканта Сергея Шнурова соответственно (43 656).

В топ-10 среди российских актёров на первом месте оказался попавший в смертельную аварию и отправившейся в тюрьму на 7,5 года 57-летний Михаил Ефремов (154 641). На втором месте звезда «Интернов» и фильма «Текст» Кристина Асмус (32 145), которая в этом году развелась с юмористом Гариком Харламовым. Третье место у артиста Павла Прилучного (31 770), на четвёртом месте Сергей Безруков (18 148), на пятом месте звезда «Метода» Константин Хабенский (17 985).

Среди наиболее упоминаемых писателей первое место у Захара Прилепина (22 199), второе место у Гузель Яхиной (10 752), третье место у автора детективов про приключения Эраста Фандорина Бориса Акунина (8670), на четвёртом месте Виктор Пелевин (7020), а на пятом месте Андрей Геласимов (5972) — автор романов «Десять историй о любви», «Роза ветров», «Чистый кайф».

Рейтинги построены на основе базы «Медиалогии». Она включает 60 тысяч источников, среди которых радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Как писал NEWS.ru, самыми упоминаемыми персонами в СМИ в 2019 году были президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и пресс-секретарь первого лица государства Дмитрий Песков.